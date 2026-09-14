ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВиК авария затвори най–централния булевард на Плов...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23555499 www.24chasa.bg

Пипнаха шофьор с 2.14 промила след сигнал за кола-фантом, движела се на зиг-заг, без фарове

Дима Максимова

[email protected]

780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Двама пияни шофьори са пипнали зв събота полицаите от Елена и Г. Оряховица. В следобедните часове в Елена е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен от с. Мерданя. При тест за алкохол, апаратът е отчел 1,45 промила. Той е дал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Същата вечер в Горна Оряховица е получен сигнал от граждани за кола, която се движи без светлини и криволичи по пътното платно. Автомобилът е установен и спрян за проверка. Зад волана бил 61-годишен от с. Козаревец, известен на полицията и осъждан, съобщи ОДМВР.

При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,14 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет