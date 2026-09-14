Назначиха нов управител на ВиК-Хасково

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Атанас Бързев Стоев поема управлението на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Хасково. Решението е взето от Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг" ЕАД, който го назначава за управител на дружеството, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Бързев е с две магистърски степени. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност „ВиК инженер", както и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със специалност „Счетоводство и контрол".

Това няма да е първият му досег с водното дружество в Хасково. Атанас Бързев вече два пъти е бил негов управител – от 2006 до 2010 г. и от 2013 до 2015 г.

В професионалната му биография има и други ръководни позиции във ВиК сектора. Той е бил управител на „ВиК Йовковци" ООД – Велико Търново. Стоев е бил и кмет на община Харманли в периода 1995–1999 г.

Бързев вече е вписан в Търговския регистър като управител на дружеството. Той ще остане на поста до провеждането на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Хасково е едно от най-големите по територия дружества в състава на „Български ВиК холдинг". То оперира на площ от 5533 кв. км и обслужва население от около 206 хиляди души.

Дружеството осигурява ВиК услугите в 11-те общини на област Хасково – Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково.