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Продължава косенето на тревни площи в Русе

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СНИМКА: Община Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе в периода от 14 септември до 18 септември 2026 г., съобщиха от общината. 

Служителите на общинското предприятие ще косят в Централна градска част.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Композитори" и в ж.к. „Здравец Изток" – Базар и УМБАЛ „Медика".
При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.

СНИМКА: Община Русе

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