Илияна Йотова пред бъдещите лекари: Медицината никога няма да бъде заменена от технологиите

Министърът на здравеопазването: Сигурна съм, че ще останете в България. Вие сте нашата надежда

“Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която ще разчита на високите технологии, но никога не може да бъде заменена от тях.”

Това заяви президентът Илияна Йотова на откриването на учебната година на Медицинския университет - София, който днес приветства 1686 първокурсници.

“Живеем в сериозно развит технологичен век и той се развива все повече, и медицината не прави изключение. Но технологиите само могат да бъдат инструменти във ваши ръце, те могат да ви помагат, но никога няма да заменят човечността и надеждата, която можете да дарите”, допълни президентът и определи медицината като съпреживяване с човешка болка и желание да помагаш.

“Един ден ще си кажете: „Избрах не само професия, избрах моята мисия и моето призвание.“ Ще се сблъскате оттук нататък с много четене. Казвам ви го като човек, който е виждал в семейството си какво значи да се учи медицина”, увери Илияна Йотова и предупреди първокурсниците за съмненията, които ги очакват - дали са избрали правилния път и дали ще се справят.

“Убедена съм , че ще се изградите като едни отлични професионалисти. Сигурна съм, че ще изберете да останете да работите в нашата държава, защото вие сте нашата надежда“, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

“Да изберете медицината е първата и най-важна стъпка. Вие ще участвате в абсолютно всички епизоди на живота - от раждането до края му. Изключителните умения, които ще придобиете тук, ще ви помагат в този труден и отговорен път”, увери министър Ивкова.

“Медицинското образование в България показа невероятно развитие в предходните години. Този постоянен стремеж да бъдеш част от развитието на науката дава гаранция, че вие ще получите една прекрасна подготовка”, заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев пред първокурсниците на МУ-София. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

“Лекарската професия по естествен път предполага да можете да подавате ръка на изпадналите в нужда хора“, допълни той.

“Ежедневно ще се срещате с чудото на живота, не отлагайте вашата лична среща с него. Да създадеш живот, да отгледаш живот, да спасиш живот е най-човешката черта, която всеки един от нас трябва да има, и това поддържа тази вечна игра между живота и смъртта”, посъветва студентите министър Вълчев.

“Приветствам ви за избора, който направихте, но пътят, по който сте тръгнали, съвсем не е лек. Очакват ви месеци, посветени на четене и придобиване на знания. Ще ви се наложи непрекъснато да проверявате подготовката си чрез многобройни изпитни формати”, обърна се към първокурсниците ректорът на Медицинския университет в София проф. д-р Бойчо Ланджов.

Церемонията по откриване на учебната година на МУ-София. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

“Никога не губете фокуса върху вашето обучение и не забравяйте какви са били вашите мечти и вашите стремежи. Всяко усилие в нашата професия в един момент ще ви се отплати.”, добави още той.