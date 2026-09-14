ВиК авария затвори най–централния булевард на Пловдив

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Най–важният булевард на Пловдив – "Цар Борис Трети Обединител", е затворен заради внезапно възникнала ВиК авария, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен преди минути, че тръбите са избили в отсечката между кръстовищата с ул. „Граф Игнатиев" и бул. „Шести септември" в посока Сточна гара.

До отстраняване на повредата движението временно се спира и трафикът се насочва по обходни маршрути.

Очаква се да настъпи хаос, тъй като доста от шофьорите не знаят, а в същото време градът се напълни с коли в навечерието на първия учебен ден.