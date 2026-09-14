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Два мотора и кола се удариха на пътя край гр. Рила

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Два мотора и лека кола са се ударили на пътя Рила- Кочериново, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Катастрофата е станала в неделя. Мотоциклетистите не са спазили дистанция и се е стигнало до съприкосновение с движещия се пред тях лек автомобил "Шкода".

Водачите на мотоциклетите са прегледани в благоевградско здравно заведение, като единият е с фрактура на лявата ключица. Направените тестове на участниците в произшествието за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.

Полиция

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