Няколко досъдебни производства има по случая "Петрохан" - за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с тях и фирмите им. По това дело са изготвени част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Това обяви заместник апелативният прокурор Наталия Николова на брифинг пред медиите по случая "Петрохан".

Запорирани са акциите на едно от дружествата, свързани с Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и останалите. Проверяват се паричните потоци на НПО-то за охрана на защитените територии. Трето производство е за частното училище "Космос" в село Горна Малина. То е за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището и в МОН, включително приемът на най-малката жертва - Александър Макулев.

Изготвени са две заключения по ключови експертизи. Готова е експертизата за психическото и емоционално състояние, начина им на живот, последователността от събития преди смъртта им. Исканията на близките на шестимата по разследването са уважени от прокуратура. В този момент майки и близки на мъжете от "Петрохан" репликираха, че това не е вярно.

Няма чужда намеса в смъртта на шестимата, заяви зам. апелативният прокурор на София Наталия Николова. На пресконференцията са още комисар Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към ГДНП, както и вещи лица, участвали в изготвяне на част от експертизите.

В края на август стана ясно, че комплексната експертиза, назначена по случая "Петрохан - Околчица", е 157 страници. Тя беше назначена месец след откриването на труповете на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов до хижата и на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев в кемпера под връх Околчица.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.