Удостоиха с национални дипломи Симона и Лъчезар от Езиковата във Велико Търново

За пета поредна година златаровци са с почетното отличие на МОН

Симона Данчева и Лъчезар Рашев от Езиковата гимназия "Проф. Асен Златаров" получиха от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев почетното отличие на ведомството. То се присъжда на зрелостници с отличен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, както и от държавните зрелостни изпити. Важен критерий е завършващите да имат изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, похвалиха се от гимназията.

„Приемам Националната диплома не просто като признание за постигнатото, а като символ на дълъг път, изпълнен с труд, мечти, предизвикателства и хора, които оставиха следа в него. От сърце благодаря на моите учители за знанията, вярата и подкрепата, с които ми помогнаха да стигна до тук и на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров" за годините, които ще останат завинаги част от мен", каза Симона Данчева.

„Националната диплома е особено висока оценка на труда, който положих през последните си две години в гимназията. За мен ще бъде истинска чест да продължа да се развивам в България. Не си правя илюзии обаче, че постижението е само мое. Напротив. Благодарен съм на учителите си по български и английски език, защото без тяхната всеотдайност двете отлични оценки на матурите щяха да останат само мечта. Разбира се, подкрепата на всички в Езикова гимназия беше също толкова незаменима. Защото на самата диплома стои не само моето име, но и името на гимназията", сподели Лъчезар Рашев.

Симона и Лъчезар завършиха профил „Чужди езици" - немски език и английски език и са избрали да продължат образованието си в България. Симона ще учи логопедия, а Лъчезар - право. Като възпитаници на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров" двамата защитиха и международно признатата немска диплома за С1 и владеят английски на същото високо ниво. В биографията си златаровците имат призови места в авторитетни конкурси и състезания на български, немски и английски език. През всички години на своето обучение в Езиковата гимназия те участваха активно в културния живот на училището.

През последните четири години с Националната диплома на Министерството на образованието и науката бяха удостоени ученичките от ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров" Есин Мехмедали, Екатерина Досева, Ана Орманджиева и Йоана Дряновска.