13-годишен блъснал 4-годишното дете в Сливен, което почина

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Бягащо 13-годишно дете е блъснало 4-годишното дете в Сливен, което почина. Това уточниха от полицията в Сливен днес.

Случаят е от 11 септември, като първоначално се твърдеше, че 4-годишното дете е ударено от тротинетка. След събрани видеозапис и свидетелски показания става ясно, че друго дете го е блъснало, докато тича. При падането 4-годишното дете си удря главата.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Сливен.

Въз основа на събраните доказателства, категорично се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство, както първоначално беше съобщено, потвърждават отново от сливенската полиция.