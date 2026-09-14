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1586 първолаци влизат в клас в област Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Стаите на първокласниците са особено празнични Снимка: СУ "Димитър Благоев" - Свищов

Във Великотърновска област 1586 деца са записани в първи клас за учебната 2026-2027 година. Те са разпределени в 92 паралелки в 62 училища. По предварителна информация слетите паралелки ще бъдат 15

Всички 85 училища в област Велико Търново са готови за новата учебна година, съобщиха от Регионалното управление на образованието. В някои сгради ремонтите продължават, но няма да попречат на нормалния учебен процес, увериха от РУО.

Продължава ремонтът в Езиковата гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Велико Търново, но той е на етап, който позволява учениците от всички класове да посрещнат първия учебен ден в сградата на училището.

Приключва изграждането на фотоволтаичната инсталация в Средно училище "Цанко Церковски" в Полски Тръмбеш. В Професионалната гимназия по хранителни технологии в Горна Оряховица ще започне ремонт след началото на учебната година, но там са обособени класни стаи в обновеното общежитие към училището и няма риск за учебния процес.

Стаите на първокласниците са особено празнични Снимка: СУ "Димитър Благоев" - Свищов

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