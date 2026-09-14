Бебе на 1 годинка пострада при верижна катастрофа в Стара Загора

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Бебе на годинка пострада при верижна катастрофа в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Случаят е от 11 септември. Около 17.20 часа в град Стара Загора по бул."Никола Петков" е настъпило пътнотранспортно произшествие.

По първоначална информация лек автомобил "Мицубиши", управляван от 39-годишна жена, не е спазил необходимата дистанция от намаляващ и спиращ пред него лек автомолил "Фиат", управляван от 37-годишна жена, вследствие на което "Мицубиши"-то застига и блъска отзад "Фиат"-а. Той се премества напред и с предната си част блъска спрелия и изчакващ в колона лек автомобил "Фолксваген", управляван от 31-годишен мъж, вследствие на удара "Фолксваген"-ът на свой ред се премества напред и блъска спрелия и изчакващ в колона лек автомобил "Ауди", шофиран от 34-годишна жена.

В катастрофата е пострадало бебе - момче на една година, пътник в лекия автомобил "Мицубиши". Момченцето е прегледано в ЦСМП - Стара Загора и е освободено без опасност за живота. Четиримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

В сектор "Пътна полиция" е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за пострадало лице.