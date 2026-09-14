Мъж преби жена си, заплаши я с убийство и я подстрига насила в Монтанско

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Мъж преби жената, с която живее от години, заплаши я с убийство и я подстрига насила с електрическа машинка. За случая от село в област Монтана е образувано досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в Монтана.

Разследването е за причиняване на средна телесна повреда, принуда и закана с убийство, извършени в условията на домашно насилие, съобщиха от следствието.

В периода от 3 до 4 септември 2026 г. в село в област Монтана 45-годишният В.В. е причинил на жената, с която от години живеел на семейни начала, средна телесна повреда. Тя е изразявала разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалата.

Освен това мъжът я заплашил и с убийство.

Разследването е установило и друг случай на насилие. В края на август 2026 г. В.В. принудил жената да извърши нещо против волята си, като я подстригал с електрическа бръснарска машинка.

Мъжът вече е привлечен като обвиняем за престъпленията.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Монтана В.В. е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане