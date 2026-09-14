615 първокласници тръгват на училище в Добрич, 13 582 са учениците в областта

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Община Добрич е в пълна готовност за началото на учебната 2026/2027 година. Всички детски градини и училища ще посрещнат децата в нормални условия, съобщи заместник-кметът на община град Добрич Владимир Трендафилов.

През новата учебна година училищния праг в Добрич ще прекрачат 615 първокласници. Те са с трима повече спрямо миналата година.

В 12-те детски градини на територията на общината са извършени проверки на отоплителните инсталации и всички те са в пълна изправност. Проверени са и спортните площадки към учебните заведения, като те отговарят на изискванията и са в добро състояние.

В училищата през тази година не са извършвани основни ремонти, а предимно частични. В момента приключва ремонтът в училище „Стефан Караджа", където е ремонтирана част от покрива заради теч, както и са обновени стая и кабинети.

„В момента приключва ремонтът в училище „Стефан Караджа", където е ремонтиран част от покрива за отстраняване на теч, както и са обновени стая и кабинети. Проверени са и спортните площадки към учебните заведения, като те отговарят на изискванията и са в изправност", каза Трендафилов.

През октомври се очаква да приключат дейностите по проекта за новия физкултурен салон на ОУ „Хан Аспарух". След това сградата трябва да бъде въведена в експлоатация и да приключат необходимите документални процедури.

Създадена е и организация за безопасността около училищата и детските градини в Добрич за първия учебен ден.

В детските градини на територията на общината се очаква да има 1910 деца, като 414 от тях за първи път ще прекрачат прага на детско заведение. Новоприетите малчугани са с над 60 по-малко спрямо миналата година.

В област Добрич на 15 септември ще отворят врати 65 училища, от които 13 са иновативни. Общият брой на учениците в областта е 13 582.

В първи клас са 1194 ученици, в седми клас – 1161, в осми клас – 1057, а в 12-и клас – 1015.

За сравнение, през миналата учебна 2025/2026 година учениците в област Добрич са били 13 755. Тогава първокласниците са били 1134, седмокласниците – 1147, осмокласниците – 1097, а зрелостниците в 12-и клас – 1083.

Професионалните гимназии започват учебната година с пет маломерни паралелки. Отчита се и нереализиран прием в три паралелки в три професионални гимназии.

Все още има незаети учителски места. Към 4 септември се търсят петима учители за целодневна организация на учебния ден в училищата, един учител по математика и информационни технологии, трима учители по география и икономика и история и цивилизации, един ресурсен учител, един учител по английски език, двама учители по немски език и един учител по дентална медицина.

Това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Татяна Няголова.

Справката на дирекция „Бюро по труда" в Добрич към 14 септември показва, че се търсят още трима учители в групи за целодневна организация на учебния ден за 1-4 и 5-6 клас, учител на деца с езиково-говорни нарушения, старши учител, учител по география и икономика, учител по математика, ресурсен учител и двама училищни психолози.