Държава и синдикати против децата над 16 г. да започват работа само с уведомление

Държавата и синдикатите са против децата на 16 - 18 години да могат да започват работа без да им трябва разрешение, а само с уведомление. Такова предложение има "Демократична България" и бе обсъдено на днешната тристранка, но срещна одобрение само на работодателските организации.

В условията на недостиг на работна ръка е недопустимо чрез административни процедури или пречки да се ограничава достъпа на лица, които искат да се включат в пазара на труда. Промяната не маха специалната закрила - остават исканията за медицинска годност, специалния режим на работното време, засилените контролни правомощия на инспекцията по труда, каза Добрин Иванов от АИКБ.

Деца на 15 години раждат други деца, а сме зарижени как на 16 години ще започнат работа. Трябва да се мисли в съвременния контекст - да се дава достъп до пазара на труда на тези непълнолетни лица. Има много деца, които отпадат от училище, и за тях пътя на работата е много по-добър от този, по който поемат много от уязвимите групи и от сеемейства на неграмотни, малоимотни родители, обясни Мария Минчева от Българската стопанска камара и припомни, че БСК настояват границата дори да падне на 15 години.

КРИБ посочиха, че съображенията им да подкрепят законопроекта не са свързани с недостиг на пазара на труда. Радка Йосифова цитира данни за броя издадени разрешителни за деца да работят за миналата година - близо 20 хиляди. И попита как това, че за тях е било издадено разрешение, а не подадено уведомление, гарантира, че се спазват правилата и тези деца не работят нощни смени например.

Единствени Българската търговско-промишлена палата от работодателите не подкрепиха идеята. Обясниха, че оценяват доброто намерение на вносителите, но според тях това ще усложни работата на контролните органи и на работодателите.

От КНСБ посочиха, че този разрешителен режим обслужва специалната закрила на децата, както и че действа от 30 години и е спрямо международното законодателство.

МТСП не подкрепя проекта. Първо, поради обстоятелството, че децата се ползват със специална закрила и целта е да недопуснем наемането им на работа, която може да навреди на физическото и нравственото им развитие. Разрешителният режим не води до административно забавяне - срокът е 7 дни, процедурата е улеснена, може да бъде извървяна по електронен път и е безплатна. Издадените разрешения за миналата година са 19 470 - с около 3000 повече спрямо предходната и 5000 повече спрямо 2023 г., т.е разрешенията се издават бързо. Издадените откази са само 80, т.е инспекцията проверява бързо и отказва само когато има основание. Няма никакви пречки при този режим, както и няма пречка децата дори под тази възраст да помагат в семейния бизнес на родителите си дори без заплащане, каза социалната министърка Наталия Ефремова.

Само някои от синдикатите харесаха предложението на ГЕРБ да се въведе временна закрила, която да не позволява на работодателите да прекратяват договорите на майките (или бащите/осиновителите), докато те са в законоустановен отпуск за дете, дори ако срокът на договора им изтече през това време.

Проектът представи вносителката Галя Василева, която даде пример - жена работи на срочен договор, ражда дете, докато е в майчинство, договорът ѝ изтича, но след 410 ден трудовият ѝ договор се прекратява, а жената още е вкъщи с детето и така тя губи дохода си.

Тодор Капитанов от КНСБ нарече предложената промяна социално справедлива и небходима.

Проблемът е най-вече за ползването на обезщетение през втората година от майчинството. Работодателите имат сериозни мотиви да не подкрепят проекта. Ние сметаме, че може би трябва да има държавна подкрепа за работодателите, за да поддържат тази подкрепа през втората година, каза Капитанов. Той се съгласи, че е нужна промяна в тази посока, понеже хората на срочни договори се оказват в по-неблагоприятно положение, както и че не е справедливо спрямо тях, защото полагат признат от закона труд.

АИКБ обясниха, че разбират проблема, но не и предложеното решение. Работодателите и КНСБ се обединиха, че проблемът не е в Кодекса на труда, а този за социално осигуряване, който гласи, че за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

Предложението нарушава общите принципи за разлика между срочно и безсрочно трудово правоотношение. КСО осигурява защита до края на 410-те дни независимо какво се е случило със срочния договор. И към момента имаме широка палитра на защита, за да защитим майчинството, обясни социалната министърка Наталия Ефремова защо не подкрепя предложението.

Работодателите подкрепиха предложената от държавата линия за бедност за догодина - 443 евро. Тя е с 52,37 над нивото за 2026 г. През тази година под прага на бедност живеят 1,369 млн. души или 21,2% от населението на страната.

Новият размер всяка година оказва положително влияние върху актуализацията на месечни помощи по закона за закрила на детето, нарастване на социалните помощи, увеличаване на финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, разширяване на обхвата на помощите на хората с отоплителни помощи и социална пенсия. Необходимият финансов реурс за бюджета с увеличената линия на бедност ще доведе до увеличаване на бюджета с 93,7 млн. евро, каза министър Наталия Ефремова.

КНСБ и КТ "Подкрепа" не подкрепиха новия размер, понеже са несъгласни с методиката за изчисляването ѝ, приета през 2019 г. Казаха, че ще подкрепят размера, но бъде призчислен, като се вземе предвид инфлацията.

За догодина се очаква поскъпване, включително и на приподния газ и на дизела, който го няма, едва ли положението ще се подобри. Всички параметри, касаещи минималната работна заплата и минималната пенсия трябва да имат предвид всички тези фактори, посочи Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа".