Демерджиев: Ще има проверки във всички складове за боеприпаси

Проверка на всички складове за боеприпаси разпореди вътрешният министър Иван Демерджиев. Поводът са взривовете в ЕМКО, станали в петък вечерта.

„Предписанията не са само от МВР, не само то е компетентно в случая. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти", каза Демерджиев. "Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата нея", посочи министърът. Обясни, че при досегашни проверки имало пропуски. "Аз лично ще уведомя господин Гебрев (Емилиян Гебрев - собственик на заводите) за това. Това не касае само него. Затова ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания", допълни Демерджиев пред журналисти.

По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете. Коментарът му дойде, след като в неделя Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода.

„Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при ЕМКО, а и при всички, които стопанисват и охраняват такива складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е и как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети", обясни Демерджиев пред журналисти. И допълни, че записите от камерите са свалени и се преглеждат.

За казуса Петрохан има 2 разследвания, каза министърът. Едното е за смъртта на шестимата души, а другото за начина им на финансиране. "Доста сериозно финансиране се получавали, включително и от държавата. Имаме уверение от страна на прокуратурата, че всичко това ще бъде проверено", посочи Демерджиев.