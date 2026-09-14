Макулев е застрелян от упор, Калушев се е гръмнал в устата, дупките в кемпера са от проектилите

Макулев е застрелян от упор в лявото слепоочие - куршумът е преминал през главния мозък и излязъл през дясното слепоочие. При Златков куршумът е влязъл през челото, увредил е черепната основа и в тилната област е намерена ризница от проектила, докато оловната ядка пробива черепа и спира подкожно в тилната обаст, разкри съдебният медик доц. Александър Александров на брифинга за разследването на "Петрохан - Околчица".

При Калушев изстрелът е от упор в устнаха кухина. Куршумът е влязъл през небцето, минал е през черепа и е излязъл през теменната област на главата.

"Това направление на изстрела съответства и на уврежданията по люка на кемпера", каза д-р Александров.

Семенна течност в телата на Николай Златков и Александър Макулев не е установена, но трябва да се има предвид следното - семенната течност в ануса, предвид неблагоприятните условия, спермата много бързо се разпада и не може да се установи. Трябва да се направи такова изследване в първите часове на акта. При трите трупа, които са преседяли при едни и същи условия, при Калушев аналният сфинктер е затворен, без травматични увреждания, докато при двете деца е установено зеещ анален сфинктер с изглаждане на гънките на места, като тази находка не е абсолютно сигурно, че е от полов акт. Болестни изменения също могат да го причинят, но проучванията на медицинската документация не показват такива. Може да стане при травматични увреждания на тъканта на сфинктера", каза доц. Александров.

Д-р Александров разкри, че и към момента на огледа тримата са били мъртви от около 5-7 дни.