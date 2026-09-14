Български ученици с първо място и 10 медала от международната олимпиада по английски език

Българският национален отбор се представи блестящо на Международната олимпиада по английски език в Сучава, Румъния. Нашите състезатели завоюваха общо 10 медала – 5 златни и 5 сребърни, както и 3 почетни грамоти, съобщиха от пресцентъра на МОН. В отборното класиране България спечели първо място на ниво B2 с 95 точки. На ниво C1 страната ни зае второ място с 94 точки, нареждайки се след домакините от Румъния.

В индивидуалното класиране Лина Бринтнол от Средно училище "Цанко Церковски" в Полски Тръмбеш спечели първо място на ниво B1 с общ резултат 96 точки сред 46 участници. Ренел Иванова от СУ "Димитър Благоев" в Провадия завоюва второ място на ниво B2 сред 59 участници, като остана само на 0,25 точки от победителя. Тя е единственият състезател на ниво B2, постигнал максималните 100 точки на устната част.

С почетни грамоти бяха отличени още трима български ученици – Марина Георгиева, класирала се на четвърто място на ниво B2 с 92,25 точки, Георги Стоименов – на осмо място на ниво B2 с 89 точки и Рад Георгиев – на седмо място на ниво C1 с 95,62 точки.

Ръководители на националния отбор са Елица Върбановска от Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч и Мартин Росен Дамянов от Първа английска езикова гимназия в София.

В състава на българския национален отбор участваха осем ученици:

Лина Бринтнол, VIII клас – СУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш;

Ренел Иванова, IX клас – СУ "Димитър Благоев", гр. Провадия;

Марина Георгиева, IX клас – МГ "Гео Милев", гр. Плевен;

Георги Стоименов, X клас – НПМГ "Акад. Л. Чакалов", гр. София;

Хакан Калленджи, X клас – СМГ „Паисий Хилендарски", гр. София;

Кристиан Станишев, X клас – СМГ "Паисий Хилендарски", гр. София;

Мария Василева, XI клас – Национална Априловска гимназия, гр. Габрово;

Рад Георгиев, XI клас – 1. СУ "Св. Седмочисленици", гр. Търговище