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47-годишен варненец потроши къща и кола в родопско село, задържаха го

Валентин Хаджиев

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Варненецът е задържан от полицията. СНИМКА: Пиксабей

47-годишен мъж от Варна е задържан заради съпричастност към увреждане на имущество в село Виево, община Смолян.

Сигналът за инцидента е подаден след полунощ в Районното управление на МВР – Смолян. При извършената проверка на място са установени множество материални щети по частен имот.

По къщата са били счупени няколко прозореца и е разбита входната врата. Увреден е и автомобил „Исузу Трупер", собственост на 58-годишен мъж от Асеновград, като е счупено предното му стъкло. По неофициална информация, спорът е възникнал заради неуредени финансови взаимоотношения.

След предприети действия и проведени оперативно-издирвателни мероприятия полицейските служители са установили 47-годишния мъж от Варна, който е задържан във връзка със случая.

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава.

Варненецът е задържан от полицията. СНИМКА: Пиксабей

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