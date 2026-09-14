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Непълнолетно момче с мотор уби домашен пудел на каишка

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Непълнолетно момче с мотор уби пудел. Инциденът е станал около 18:05 часа в района на ул. „Арсени Костенцев" в Благоевград, съобщиха от полицията.

Непълнолетно момче от града, управлявайки електрически мотоциклет, който не е регистриран по надлежния ред, е блъснал домашно куче пудел, което било на повод от стопанина си. Мотоциклетът е повлякъл повода на кучето към задната гума, който се е оплел в спиците и задвижващата верига, в резултат на което животното е починало.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция

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