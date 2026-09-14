Непълнолетно момче с мотор уби домашен пудел на каишка

Непълнолетно момче с мотор уби пудел. Инциденът е станал около 18:05 часа в района на ул. „Арсени Костенцев" в Благоевград, съобщиха от полицията.

Непълнолетно момче от града, управлявайки електрически мотоциклет, който не е регистриран по надлежния ред, е блъснал домашно куче пудел, което било на повод от стопанина си. Мотоциклетът е повлякъл повода на кучето към задната гума, който се е оплел в спиците и задвижващата верига, в резултат на което животното е починало.

По случая е образувано досъдебно производство.