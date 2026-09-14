Откриха три ниви с около 400 кг канабис, един мъж е арестуван

Откриха три ниви с около 400 кг канабис са открити в Санданско-Петричкия край, съобщиха от полицията.

Около 161 канабисови растения с общо тегло около 375,668 килограма са унищожени от криминалисти при ОДМВР-Благоевград в хода на проведената пред почивните дни специализирана полицейска операция. 128 от тях, с общо тегло е около 278,528 килограма, били засадени в обезлесен участък в землището на с. Гега, общ. Петрич, а 33 растения с общо тегло около 97,140 килограма - в обособена нива в землището на с. Плоски, общ. Сандански.

В землището на петричкото с. Чурилово пък криминалисти при РУ-Петрич са открили нива със засадени около 18 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис с общо тегло около 20,58 килограма. На място в нивата е установен и задържан 58-годишен мъж, като при последваща проверка в обитаваното от него жилище в с. Първомай са открити около 1,27 грама сух канабис и голяма парична сума.

За случаите е уведомена компетентната прокуратура. Образувани са досъдебни производства.