ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Троянец опита глътне пакетче с метамфетамин пред п...

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23556669 www.24chasa.bg

Хванаха пиян шофьор зад волана в село Карапелит

Дияна Райнова

1860
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Хванаха пиян шофьор да кара в село Карапелит, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 14 септември около 00.30ч в село Карапелит от автопатрул на Второ Районно управление на МВР в Добрич е извършена проверка на лек автомобил „Субару Легаци" с водач 22-годишен мъж от Силистра - известен на МВР. Водачът е изпробван с техническо средство за наличие на алкохол , като уредът отчита 2.18 промила. Лицето е задържано за 24 часа , образувано е бързо съдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет