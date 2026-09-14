Хванаха пиян шофьор да кара в село Карапелит, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 14 септември около 00.30ч в село Карапелит от автопатрул на Второ Районно управление на МВР в Добрич е извършена проверка на лек автомобил „Субару Легаци" с водач 22-годишен мъж от Силистра - известен на МВР. Водачът е изпробван с техническо средство за наличие на алкохол , като уредът отчита 2.18 промила. Лицето е задържано за 24 часа , образувано е бързо съдебно производство.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23556669 www.24chasa.bg
Хванаха пиян шофьор зад волана в село Карапелит
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