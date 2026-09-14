Росен Йорданов: Ивайло Калушев отговаря на 100% на преференциален сексуален насилник с нарцистична психопатия

Случаят е без аналог в българската криминалистика и безпрецедентен в световната история.

Това каза криминалният психолог Росен Йорданов на пресконференцията за случая "Петрохан - Околчица". Той е един от изготвилите криминално-психологичната експертица по случая.

По думите му Ивайло Калушев отговаря на 100% на профила преференциален, селективен сексуален наксилник - целият му живот - от юношеството до края е влечението му към подрастващи.

"Сектантско, окултното и политическите връзки са обслужвали това - да функциониа като централна фигура и да определя всичко за всички. Инициатор за леталния край е Ивайло Калушев. Той е контролирал всички в това общество. Близките на жертвите също са жертви. Други хора са убийци", заяви Йорданов.

Той разкри още, че на Околчица Ивайло Калушев е бил единственият човек, носител на цялата информация и мотиви. Само той е знаел какво ще се случи заради йерархичната структура. Имало е правила - ламата знае всичко, постъпваме така, както каже ламата и тн. Групата е била строго йерархична, с измислени рангове.

"Ивайло Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на последователите си и е заел стратегическа позиция. Когато един човек има нагласа да извърши такова деяние, той трябва да контролира всичко. Той е застанал на изхода на кемпера. Първо е застрелял Николай Златков, който е бил по-голямата захлаха - бил е силен младеж, който може да му даде съпротива. После Александър Макулев", каза Йорданов.

Позата, която е заело по-малкото момче - с преплетени ръце, вероятно е била, защото се е уплашил, разкри криминалният психолог.

Златков също така не взема личното си оръжие, когато тръгват към Околчица.

Росен Йорданов каза още, че тази общност е функционирала над 20 години.

"Животът на Калушев не е бил лек. Той е бил в трудна ситуация като юноша. Неговата сексуална ориентация и наклонности към подрастващи са били изключително тежки. Няма нито едно свидетелство, че Калушев е имал интимно отношение с жена. Проблемът не е бил хомосексуалната ориентация, а уклонът към подрастващи. Това е довело до ранното му откъсване от средата и търсене на алтернативна среда, за да съществува в нея. Намира такава първо в клуб "Екстрем", Там е имало инцидент с малолетно дете и после е напуснал клуба", разкри той.

Криминалният психолог отхвърли и показанията на майката на Калушел Стела Майсторова, че синът ѝ е учил в Испанската гимназия.

"Тя не си спомня къде е учил синът ѝ. Оказа се, че е учил във Френската гимназия до 9-ти клас. Това са данни от МОН. Няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил двете деца, похищавал ги е сексуално, виктимизирал е семействата им. Никъде по света не е имало панахиди за такива хора. Защо се случва у нас? Това е опасно за общественото здраве", ядоса се Йорданов.

Той посочи, че това са табутата в обществото - полицаи не се бият, правосъдието не е в твоите ръце и не може да правиш секс с деца.

По думите на Йорданов мотивите в случая са системни и отключващи.

"Икономически причини, загуба на обществени позиции, защото една група от хора е била дълго време с широко затворени очи и активно е подкрепяла общността. Има загуба на тази подкрепа", обясни криминалният психолог.

Той каза още, че Ивайло Калушев през живота си не е изкарал един лев по нормален начин, но по сметките му са минали милиони.

"Над 4 милиона. Този човек е успял да създаде бутафория, целяща да осигури защитеност на територията, защото е важно за хора като него - със сексуална перверзия. Не всеки е знаел за нещата, които са се случвали", обясни Йорданов.

"Системните мотиви са загуба на обществена подкрепа, икономическо изчерпване, смъртта на баща му, случаят с едно дете, за което има разследване и продължаващото. Не търсете ДАНС и ГДБОП за случаи със сексуално насилие на деца. Там не се занимават с такъв тип деяния. В ГДБОП се занимават с компютърната страна на въпросите", каза още той.

По думите му след "една доста продължителна среща, в която се опитва да гарантира, че няма да има последствия", Калушев не се прибира в хижата. Става дума за датите 31 януари - 1 февруари.

"На другия ден се опитват в деня преди случката да влезе отново в комуникация, защото рискът да бъде разследван за сексуално посегателство е бил реален. Вечерта след отказ от комуникация се случват тези събития", разказа Йорданов.

Криминалният психолог разкри, че не всички са знаели, че трябва да приключат с живота си.

"Твърдя, че на Дечо Василев вероятно му е била сведена версията, че ще прекратят живеенето на това място, защото има "риск от външния свят". Враждебната представа за външия свят е формирана години наред", обясни Йорданов.

Пламен Статев пък е имал друга мотивация, като характер е бил по-различен. Ивайло Иванов е бил най-приближеният на Калушев човек. Тримата възрастни са били с нисш статут. Иванол е бил като посредник, когато е имало сигнали срещу Калушев. Бащата на Калушев е бил в ДС, в НСО, имал е връзки в системата. До смъртта му Калушев се е чувствал сигурен, защото е имал ятак.

"Ивайло Иванов като адвокат е бил посредник. Съпругата на съдружника на Дечо Василев е регистрирала фирмите", стана ясно още на пресконференцията.

Защо има две местопроизшествия - не всички са знаели едно и също, имали са различни мотиви, обясни Росен Йорданов.

"Ако опиташ да убиеш деца пред възрастни хора, рискуваш да загубиш контрол над ситуацията. Затова Калушев е разделил двете групи. На Петрохан е оставил възрастните, за да унищожат всичко, включително личните му архиви. Сексуалните престъпници винаги имат личен архив", каза криминалният психолог.

Първо е трябвало да бъдат изгорени помещенията на втория етаж - там са живеели висшите - Калушев, Николай и Александър, като негови сексуални жертви.

"Имало е стая с халюциногенни гъби, тя е опожарена, както и помещенията, за тази цел Дечо, Пламен и Ивайло Иванов са пренесли огромно количество пелети", разказа Йорданов.

На Дечо Василев е била възложена задачата да подпали сградата, той е бил и най-тежко обгорял. Ивайло Иванов е бил обгорял само в задната част на тялото.

"В ролята на екзекутор е бил вероятно Пламен Статев - той единствен е ходил в казармата и е боравил с оръжие", каза криминалният психолог.

По думите на Йорданов петимата не са имали мотиви да се самоубиват, а са били подтикнати от Ивайло Калушев. Някои са били екзекутирани.

"Дечо Василев, Николай Златков и Алекс Макулев са били екзекутирани", заяви той.

"Благодарение на опит да бъде извършено сексуално блудство с цел да бъде асимилиран в сектата, се случва така, че това се проваля. Друг човек, свързан със субекта взима сериозни мерки. Това плаши Калушев", повтори още един път Йорданов за отключващия фактор.