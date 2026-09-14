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Работник си счупи главата, докато събира боклук в Добрич

Дияна Райнова

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Снимка: Архив

Работник си счупи главата, докато събира боклук в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 12 септември на тел.112 ч е получен сигнал за приет в Спешното отделение на болницата в Добрич 38-годишен мъж от село Лозенец, работник във фирма за сметопочистване в Добрич. При извършване на работата си по сметосъбиране и извозване на контейнери с отпадъци той се е подхлъзнал и пада по гръб, удряйки главата си. Настанен е за лечение в отделението по неврохирургия с хематом и спукване на черепа, без опасност да живота.

За случая е уведомена дирекция „Иинспекция по труда" в Добрич . Образувано е досъдебно производство.

Снимка: Архив

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