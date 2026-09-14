Известен на МВР предаде цигара с канабис при проверка в Добрич

Известен на МВР предаде цигара с канабис с тегло 0,63 грама при проверка в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 11 септември в 21.30 ч в град Добрич по ул. "Велико Търново" автопатрул на Първо Районно управление на МВР в Добрич е извършил проверка на 29-годишен мъж - известен на МВР. Той доброволно предава ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща при полеви тест на канабис, с тегло 0.63 грама . Лицето е задържано за 24 часа , образувано е бързо полицейско производство.