Министър Демерджиев: Тази година засегнатите горски площи от пожари са шест пъти по-малко от предишната

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" отбеляза професионалния празник на служителите си

"Вашата служба е изключително благородна и тя неслучайно се ползва с голямо одобрение и доверие от българските граждани. С всяка изминала година вие показвате, че сте все по-ефективни в борбата за запазването на човешкия живот и здраве, за опазване имуществото на хората и все по-успешно година след година се справяте с тази мисия." Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на тържественото отбелязване на професионалния празник на пожарникарите и спасителите, съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство.

Министър Демерджиев припомни, че намаляването на щетите от горските пожари е било поставено като приоритет пред МВР от министър-председателя.

"През тази година засегнатите площи в горския фонд са 6 пъти по-малко в сравнение с предходната. Наблюдава се спад с близо 21 на сто и в общата статистика на инцидентите. През пожароопасния сезон на 2025 г. в страната са възникнали 14 588 пожара, а през тази са над 3000 по-малко.

Положителната тенденция се потвърждава и от европейската система EFFIS. Броят на мащабните пожари със засегнати площи над 300 дка е редуциран с повече от 55 процента – от 92 през 2025 г. на 41 през тази година. Това не е суха статистика, а е плод на вашите усилия. Като се започне от ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и се стигне до положените усилия от всеки един служител. Ние ги оценяваме и ви благодарим за тях", допълни министърът.

Той благодари на доброволците, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието за съвместните действия, както и на Министерството на труда и социалната политика, което предостави възможност за обучение и нова техника.

Пред журналисти министър Демерджиев коментира и актуални теми. Той припомни, че се проверяват всички версии за възникването на пожара в склад за боеприпаси в петък вечерта. Благодарение на бързата реакция на служителите на МВР записите на камерите на място са съхранени и в момента се преглеждат.

„Има подценяване на правилата за безопасност не само при това дружество, но и при други, които стопанисват и охраняват тези складове. Очевидно ситуацията, в която се намира не само България, но и целият свят, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начинът, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети", заяви той.

Министърът коментира, че лично ще уведоми собственика на дружеството, в което възникна инцидентът, за констатираните пропуски. Същевременно държавата започва мащабни проверки на всички предприятия за производство и съхранение на взривни вещества.

"Ще бъдат създадени съвместни екипи от всички отговорни институции, които ще направят обход и ще проверят всеки един подобен обект на територията на страната. Тези екипи ще дадат предписания. Трябва да се следват не само минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти."

Две разследвания се водят по случая „Петрохан-Околчица", обясни вътрешният министър. "Второто разследване касае средствата, които са постъпвали при тези хора. Те са в огромни размери. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, която води производствата, че се проверява и как се е стигнало до регистрация на това сдружение, както и неговата дейност", допълни Демерджиев.