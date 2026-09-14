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Троянец опита глътне пакетче с метамфетамин пред полицаи

Росица Христова

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32-годишен мъж от Троян направи опит да погълне пакетче с наркотик, след като бе спрян за проверка при полицейска операция по линия "Наркотици" в събота, съобшиха от пресцентъра на ОДМВР в Ловеч. Мъжът е криминално проявен и осъждан, а пред полицаите направил опит да глътне пакетче от станиол. Установено било, че пакетчето съдържа бяло прахообразно вещество с тегло 1 грам, което при полеви тест е реагирало на метамфетамин.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая в РУ Троян е образувано досъдебно производство.

Ден по-рано около обяд 72-годишен мъж отишъл в РУ Тетевен и предал на служителите пакет с канабис. В опаковката имало 25 топчета с общо тегло 46,2 грама. Мъжът обяснил, че намерил опаковката на пътека в околностите на Тетевен. На посоченото от него място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

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