Демонстрираха противопожарен дрон на празника на огнеборците в Монтана

Кметът на Монтана Златко Живков поздрави лично пожарникарите от регионалната дирекция за професионалния им празник. По този повод на площад „Алеко Константинов" тази сутрин бе организирана публична демонстрация на противопожарната техника и работата с нея. Събитието бе открито от комисар Венцислав Райков директор „Пожарна безопасност и защита на населението". Сред гостите бяха директорът на регионалната дирекция на вътрешните работи старши комисар Мариян Божинов, областният управител Иван Каменов, зам. областният управител Зорница Михайлова и гл. експерт на Община Монтана по отбранително-мобилизационна подготовка Крум Крумов.

На празника бе представена и най-новата придобивка за борба с огнените стихии - противопожарен дрон. Модерната техника е закупена по проект на дирекцията в партньорство с общините от областта.

Неведнъж монтанските пожарникари и спасители са защитавали своя професионализъм, а комисар Райков е доказвал своите качества и звание. По спомени на учителката Маргарита Любенова от Трето училище Райков в трети клас на Трето училище "Д-р Петър Берон" в Монтана е написал съчинение "Аз искам като порасна да стана пожарникар" и по- късно сбъдва мечтата си. Сега разбира, че тази професия е за цял живот.

„На Кръстовден молитвите се сбъдват, а всички ние се молим за едно, да има ред, спокойствие и хората да са защитени. В значителна степен това зависи от Вас, заяви Живков, и Вие неведнъж сте доказали своята решителност и професионализъм." Кметът благодари на огнеборците за бързата реакция в пожарите през последните месеци и изброи конкретни случаи като този на сградата на бившия механотехникум, на залата за борба и джудо, и в селата Славотин, Студено буче, Винище, Камена рикса, Липен, Войници.