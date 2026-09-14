Над 17 000 ученици ще прекрачат училищния праг в община Стара Загора през новата учебна година

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Общо 1403 първокласници ще чуят първия училищен звънец утре, на 15 септемри. Всяко дете в първи клас ще получи специален подарък от кмета Живко Тодоров

Училищата на територията на община Стара Загора се подготвят да посрещнат своите ученици за началото на новата 2026/2027 учебна година. Над 17 000 ученици са записани в училищата, а още приблизително 500 деца ще бъдат в подготвителни групи, съобщават от общината.

За 1403 деца 15 септември ще бъде особено вълнуващ - те за първи път ще прекрачат училищния праг като първокласници. Най-голям е броят на първокласниците във V ОУ „Митьо Станев".

На територията на община Стара Загора има общо 44 училища и Център за специална образователна подкрепа. От тях 25 са общинските училища в града - 2 начални, 11 основни, 6 средни, 2 профилирани, 2 професионални, 1 вечерно и 1 спортно училище. Още 8 училища функционират в селата Братя Кунчеви, Калояновец, Загоре, Горно Ботево, Хрищени, Хан Аспарухово, Дълбоки и Преславен.

Образователната мрежа на територията на общината включва още 7 държавни професионални гимназии, Националното училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", 2 частни училища и училище към затвора.

Ремонтни дейности продължават в Спортно училище „Тодор Каблешков". До приключването им учениците са пребазирани в Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров", където са осигурени необходимите условия за пълноценно провеждане на учебния процес.

Специален жест ще очаква всяко от 1403-те деца, които тази есен за първи път ще седнат на училищния чин. Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще подари на всеки първокласник книжката „Децата от нашия дом" с автор старозагорецът акад. Крум Георгиев.

Към книжката е включен поздравителен адрес от кмета към най-малките ученици. В него Живко Тодоров им пожелава успешен старт по училищния път, много знания и нови приятелства, да вярват в себе си и смело да следват мечтите си.

Подарък за първия учебен ден са подготвили и СНЦ „Национален фенклуб Берое - Стара Загора" и ПФК „Берое - Стара Загора" ЕАД. Всяко първолаче ще получи брандиран несесер и моливи.

ето като пешеходци.