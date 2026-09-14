Мъж отнесе удари с нож, докато разтървавал двама във Варна

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Досъдебно производство е образувано срещу 48-годишен варненец след сбиване в Цветния квартал. Инцидентът е станал на 10 септември.

Между задържания и друг мъж възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа. Случайно преминаващ 53-годишен жител на района се опитал да прекрати боя и да разтърве двамата.

При опита да ги възпре обаче той бил нападнат с нож от 48-годишния мъж. Пострадалият получил прободни рани в областта на корема, подмишницата, дланите и главата.

53-годишният мъж е откаран в болница, където е настанен за лечение. Състоянието му е стабилно, но остава под лекарско наблюдение.

По случая е образувано досъдебно производство, а 48-годишният варненец е задържан.