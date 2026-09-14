КНСБ: Как при една цена на барел петрол днес и 2022 г., сега дизелът е с 20 цента по-скъп?

Как при една и съща цена на барел петрол днес и при пика през 2022 г. днес дизелът е с над 20 цента по-скъп от тогава питат от КНСБ. Този въпрос постави председателят на синдиката Пламен Димитров на днешното заседание на тристранката и попита дали държавата планира нови компенсации за цените на горивата, за кого и какви.

"230 хиляди души - социално слаби, са се възползвали от 20 евро помощ до юни включително. Очевидно това не е подхода. Допълнителните увеличения на горивата са вече над нивата от 2022 г., при положение, че цената на петрола е схода. Тук има един странен въпрос. Ако беше 1,65-1,70 евро цената на дизела през 2022 г., то сега е над 1,9 евро при същата цена на барел. Тези 20 и няколко цента как се случиха? Не е ясно. Нали е борсова стока. Поставихме този въпрос и може би Българската петролна и газова асоциация трябва да се активира и да обясни на населението защо при същата цена на петрола цената на дизела на колонка е с 20 и няколко цента нагоре. После да видим какви мерки и за кого трябва да има за компенсиране, ако това продължава, тъй като имаше и сценарии, че заради изборите в САЩ ще стане обратното", коментира Пламен Димитров след заседанието.

Още в началото на днешната тристранка той поиска в дневния ред да влезе допълнителна точка, в която държавата, синдикатите и работодателите да обсъдят подготовката за бюджетната процедура за 2027 г., както и нужни ли са нови компенсации за високите цени на горивата. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев се съгласи единствено да обсъдят въпроса неформално и при закрити врата без медии.

При закритата част Донев ги е уверил, че темата за компенсациите за определени социални групи и бизнеса ще бъде обсъдена във финансовото министерство.

Дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г. Средната му цена е 1,88 евро за литър, а при големите вериги струва между 1,89 и 1,92 евро. Премиум дизелът отдавна е отвъд границата от 2 евро. Масовият бензин А-95 струва средно 1,63 евро, при големите вериги най-често е между 1,64 и 1,65 евро. От началото на годината цената на дизела се е вдигнала с над 50%. Цената на барел в момента е 108 долара, а при пика преди четири години беше 124 - 130 долара. Средната цена на дизела обаче тогава беше 1,73 евро на литър в бензиностанцията.

Около 15 октомври синдикатите очакват повече яснота за параметрите на новия бюджет. Обещани са им сериозни реформи в много сектори.