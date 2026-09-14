591 първокласници тръгват на училище в община Казанлък

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Общо 591 първокласници ще влязат за пръв път в класните стаи в община Казанлък на 15 септември (вторник). Броят им е с малко по-голям от миналата учебна година, когато те бяха 585, съобщиха от общината.

Над 500 от бъдещите първолаци ще учат в 21 паралелки в училищата на града. Останалите близо 80 ще прекрачат за пръв път праговете на образователните институции в населените места на общината.

И през новата 2026/2027 г. за средищни училища бяха определени ОУ „Д-р Петър Берон" в с. Овощник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в гр. Шипка и ОУ „Христо Ботев" в с. Енина. В тях ще се обучават деца от тези и близките казанлъшки села.

Традиционно учебната година ще стартира тържествено във всяко училище, като началните часове на празника са определени от педагогическите ръководства.