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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23557241 www.24chasa.bg

591 първокласници тръгват на училище в община Казанлък

Ваньо Стоилов

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Първият учебен ден се помни за цял живот. Снимка: Архив

Общо 591 първокласници ще влязат за пръв път в класните стаи в община Казанлък на 15 септември (вторник). Броят им е с малко по-голям от миналата учебна година, когато те бяха 585, съобщиха от общината.

Над 500 от бъдещите първолаци ще учат в 21 паралелки в училищата на града. Останалите близо 80 ще прекрачат за пръв път праговете на образователните институции в населените места на общината.

И през новата 2026/2027 г. за средищни училища бяха определени ОУ „Д-р Петър Берон" в с. Овощник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в гр. Шипка и ОУ „Христо Ботев" в с. Енина. В тях ще се обучават деца от тези и близките казанлъшки села.

Традиционно учебната година ще стартира тържествено във всяко училище, като началните часове на празника са определени от педагогическите ръководства.

Първият учебен ден се помни за цял живот. Снимка: Архив

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