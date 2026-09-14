Откриха римски надпис от времето на император Траян в Бургас

Нов надпис от времето на римския император Траян (98–117 г.) е открит при археологическите проучвания на древния град Акве калиде край Бургас. За находката съобщиха от Регионалния исторически музей в Бургас, като посочиха, че артефактът допълва известните досега писмени паметници от обекта и е свидетелство за развитието и значението на Акве калиде през римската епоха.

Разкопките се ръководят от доц. Димчо Момчилов, а с разчитането и научната интерпретация на новооткрития надпис се занимава епиграфът д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Откритият надпис е поредното свидетелство за активния живот на Акве калиде през римската епоха. През последните няколко години на територията на древния град са намерени няколко римски надписа на латински език, датирани от I и II век. Сред тях е и надпис от времето на император Нерон. Археолозите са открили също няколко оброчни олтара с посвещения от II век.

Археологическите проучвания на Акве калиде се извършват от Регионалния исторически музей в Бургас с финансовата подкрепа на Община Бургас, пише БТА.

В началото на тази година археологическият екип представи и най-значимите находки от проучванията през 2025 г. Сред тях са част от римски мраморен басейн, средновековна църква, както и десетки други артефакти – печати, монети и художествена керамика.

Година по-рано археолозите попаднаха и на нимфеум – архитектурно съоръжение, свързано с култа към нимфите. Той се намира в централната част на бившите римски терми и е бил част от фонтан, украсен с надпис и статуя на трите нимфи, смятани за покровителки на минералните извори.