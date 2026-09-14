Сливен посреща новата учебна година с готови училища и детски градини

Всички училища и детски градини в община Сливен са в пълна готовност за посрещането на учениците и децата в първия учебен ден, съобщават от пресцентъра на общината. Основната част от ремонтите, извършвани през летния период, са приключили. В някои училища все още се извършват определени ремонти, които очакваме да завършат до края на октомври и които категорично няма да попречат на тези училища да осигурят безопасна среда и да започнат безпрепятствено новата учебна година.

Както беше съобщено по-рано, се преглеждат и освежават пешеходните пътеки в близост до училищата и детските градини. В учебните заведения са доставени всички необходими учебници и познавателни книжки. Педагогическите екипи вече са попълнени и работят за посрещането на учениците.

Учениците на територията на община Сливен са около 14 000, като около 11 200 посещават училища в града, а 2800 – училищата от другите населени места в общината. 15 септември е първи учебен ден и за около 3200 деца, посещаващи детски градини, като 592 от тях тръгват в първа група. От всички деца около 2360 посещават детски градини в града, а 840 – в малките населени места.

1130 са учениците, които през учебната 2026/2027 г. ще прекрачат училищния праг за първи път.