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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23557327 www.24chasa.bg

Сливен посреща новата учебна година с готови училища и детски градини

Ваньо Стоилов

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Училището в сливенското село Тополчане е едно от училищата в общината, което утре на 15 септември ще посрещне десетки ученици. Снимка: Архив

Всички училища и детски градини в община Сливен са в пълна готовност за посрещането на учениците и децата в първия учебен ден, съобщават от пресцентъра на общината. Основната част от ремонтите, извършвани през летния период, са приключили. В някои училища все още се извършват определени ремонти, които очакваме да завършат до края на октомври и които категорично няма да попречат на тези училища да осигурят безопасна среда и да започнат безпрепятствено новата учебна година.

Както беше съобщено по-рано, се преглеждат и освежават пешеходните пътеки в близост до училищата и детските градини. В учебните заведения са доставени всички необходими учебници и познавателни книжки. Педагогическите екипи вече са попълнени и работят за посрещането на учениците.

Учениците на територията на община Сливен са около 14 000, като около 11 200 посещават училища в града, а 2800 – училищата от другите населени места в общината. 15 септември е първи учебен ден и за около 3200 деца, посещаващи детски градини, като 592 от тях тръгват в първа група. От всички деца около 2360 посещават детски градини в града, а 840 – в малките населени места.

1130 са учениците, които през учебната 2026/2027 г. ще прекрачат училищния праг за първи път.

Училището в сливенското село Тополчане е едно от училищата в общината, което утре на 15 септември ще посрещне десетки ученици. Снимка: Архив

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