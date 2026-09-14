Все още не е намерено тялото на удавения мъж от Пещера

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Все още не е намерено тялото на отвлечения от бурните води на Стара река в Пещера 58-годишен мъж. Той изчезна в наводнението и придошлите води на реката в кв."Луковица" в родопското градче, станало на 24 август т.г.

Доброволци от Планинско спасяване- Пазарджик извършиха щателни обходи в землището на брациговското село Бяга, но акцията им приключи без резултат и следи от изчезналия мъж.

Теренът, който доброволците претърсват, остава изключително труден. На места коритото е затрупано с наноси и различни предмети, довлечени от придошлите води – клони и цели дървета, строителни материали, дрехи, чували с пясък и други отпадъци.

Това значително затруднява както придвижването на екипите, така и визуалното обследване на речното корито.

По данни на близки и свидетели 58-годишният мъж се е опитал да помогне на съпругата и детето си, но след като ги извел на безопасно място, е бил повлечен от придошлата вода.

Още от първите часове след инцидента в издирването се включиха служители на полицията и пожарната, дронове и следови кучета, както и доброволци от Планинско спасяване – Пазарджик и туристическо дружество „Купена". Районът бе обследван на голяма площ, но сложният терен и натрупаните кални и други наноси сериозно усложняват операцията. Към момента мъжът все още не е открит.

Това е сериозна пречка и общината, и общинската дирекция "Социално подпомагане" в Пещера да отпуснат помощ на близките му, тъй като човекът се води жив.