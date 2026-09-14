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Кметът на Русе кани партии и коалиции на консултации за предстоящите на 25 октомври избори

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Снимка: Архив

На основание чл. 91 от Изборния кодекс кметът на община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание да участват в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, съобщават от общинския пресцентър.

Срещата ще се проведе на 18 септември /петък/ от 10 часа в Заседателната зала на третия етаж в сградата на общинската администрация на площад "Свобода" №6.
По време на консултациите ще бъдат обсъдени предложенията за назначаване на секционни и подвижни избирателни комисии, които ще участват в организацията и провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Снимка: Архив

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