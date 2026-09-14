Президентът Илияна Йотова ще посети Русе на 15 септември

Програмата на държавния глава включва откриването на новата учебна година в СУ "Христо Ботев", участие в церемонията по откриването на бюст-паметника на княз Александър I и среща с представители на Младежкия парламент в Русе

Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на три събития в Русе на 15 септември, посветени на образованието, историческата памет и младите хора, съобщават от пресцентъра на общината. Програмата ще започне в 9 ч. с тържество в СУ "Христо Ботев" по повод началото на новата учебна година. От 10 ч. президентът ще участва в церемонията по откриването на бюст-паметника на княз Александър I на едноименния площад, а след това ще се срещне с представители на Младежкия парламент в Русе в Международния младежки център.

В СУ "Христо Ботев" Илияна Йотова ще бъде сред гостите на празничното тържество, с което учебното заведение ще посрещне своите възпитаници. Програмата включва празнична церемония за първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първия звънец. Училището е сред образователните институции с най-дълга история в града. Сред неговите възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков, а сред преподавателите му през годините са Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.

След тържеството за началото на учебната година Илияна Йотова ще участва в официалната церемония по откриването на бюст-паметника на княз Александър I на едноименния площад. Изграждането на монумента е реализирано от инициативен комитет с председател Емил Вичев и членове Нина Лишовска-Тодорова, Николай Белчев, Калоян Тончев, Камен Патриков, Пламен Бейков, проф. Николай Ненов, Евелина Вичева-Айзнер и Николай Алексиев, с подкрепата на община Русе и на общинския съвет в Русе. Цялостната реализация на проекта е финансирана със средства, осигурени от членовете на инициативния комитет.

Мястото на новия паметник е свързано с историческата памет за първите години на следосвобожденска България и с присъствието на княз Александър I в историята на Русе. В непосредствена близост се намира Паметникът на загиналите от Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война, в която князът е главнокомандващ на Българската армия, а страната защитава с оръжие извършеното Съединение.

В церемонията ще участват представители на държавната и местната власт, Русенската света митрополия, общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев и представители на Младежкия гвардейски отряд. Специален гост ще бъде Ангелика Солвей - германски обществен деятел и представител на благородническа фамилия, която по майчина линия е в пряка родствена връзка с династията Батенберг. Заедно с нея в Русе ще бъде и д-р Зигрун Комати, дългогодишен председател на Германско-българското дружество във ФРГ.

След тържественото откриване паметникът ще бъде осветен от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум, а в памет на княз Александър I ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъде отдадена почит с минута мълчание.

Програмата на президента в Русе ще продължи с посещение в Международния младежки център и среща с представители на младежкия парламент. Те ще запознаят Илияна Йотова със своята дейност и инициативи, след което ще разговарят с нея по теми, свързани с идеите им, перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот.