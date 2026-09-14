Вижте емоциите след разкритията по случая "Петрохан" (Галерия)

Пресконференцията на МВР и прокуратурата по случая "Петрохан - Околчица" в понеделник продължи близо 2 часа и половина.
Криминалният психолог Росен Йорданов, работил по психологичната експертиза, сам определи случая като безпрецедентен в световната история и без аналог в българската криминалистика.
Двамата със съдебния медик д-р Александър Александров разкриха нови подробности за трагедията с шест трупа от началото на тази година. Емоциите в залата в Съдебната палата, където се проведе пресконференцията, бяха нажежени през цялото време.
В стаята присъстваха както журналисти, така и близки на загиналите. Там беше майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, заедно с втория си съпруг Николай. На кадрите се вижда, че тя запази видимо спокойствие, въпреки данните, които криминалният психолог изнесе за сина ѝ. Накрая тя дори напусна залата усмихвайки се. Любопитен факт е, че днес е рожденият ден на сина ѝ, той щеше да стане на 52 години.
Според данните, изнесени от Йорданов, именно Калушев е инициаторът на леталния край на шестимата - Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов, Александър Макулев и Николай Златков. Той е контролирал и умишлено разделил групата на две. Тримата по-възрастни мъже останали на хижата, където подпалили сградата, а след това екзекутор бил Пламен Статев.
В залата беше и Ралица Асенова - майка на Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера на връх Околчица. По данни на съдебния медик д-р Александров Калушев е застрелял Златков и Макулев в кемпера под Околчица, а след това се е самоубил.
Дългата пресконференция беше спирана на няколко пъти, тъй като близките прекъсваха говорителите, обвинявайки ги в лъжа. На няколко пъти криминалният психолог Росен Йорданов се ядоса, когато беше прекъснат и обвинен в лъжа. "Аз не съм лъжец, вие сте лъжец", отвърна той на едно от тези прекъсвания.
Основната версия за шестимата загинали остава непроменена - няма чужда намеса.