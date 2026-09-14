Вижте емоциите след разкритията по случая "Петрохан" (Галерия)

Пресконференцията на МВР и прокуратурата по случая "Петрохан - Околчица" в понеделник продължи близо 2 часа и половина. Брифинга на прокуратурата и МВР за случая "Петрохан"

Криминалният психолог Росен Йорданов, работил по психологичната експертиза, сам определи случая като безпрецедентен в световната история и без аналог в българската криминалистика. Криминалният психолог Росен Йорданов определи случая "без аналог в бъргапската криминалистика" Снимка: Румяна Тонева Криминалният психолог Росен Йорданов определи случая "без аналог в бъргапската криминалистика" Снимка: Румяна Тонева

Двамата със съдебния медик д-р Александър Александров разкриха нови подробности за трагедията с шест трупа от началото на тази година. Емоциите в залата в Съдебната палата, където се проведе пресконференцията, бяха нажежени през цялото време. Криминалният психолог Росен Йорданов, вдясно е съдебният медик д-р Александър Александров Снимка: Румяна Тонева

В стаята присъстваха както журналисти, така и близки на загиналите. Там беше майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, заедно с втория си съпруг Николай. На кадрите се вижда, че тя запази видимо спокойствие, въпреки данните, които криминалният психолог изнесе за сина ѝ. Накрая тя дори напусна залата усмихвайки се. Любопитен факт е, че днес е рожденият ден на сина ѝ, той щеше да стане на 52 години. Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, заедно с втория си съпруг Николай Снимка: Румяна Тонева Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, заедно с втория си съпруг Николай Снимка: Румяна Тонева Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, вдясно с бялата блуза е майката на Николай Златков - Ралица Асенова Снимка: Румяна Тонева Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова Снимка: Румяна Тонева Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова Снимка: Румяна Тонева Майката на Златков Ралица Асенова и пастрока на Ивайло Калушев - Николай Снимка: Румяна Тонева Майката на Златков - Ралица Асенова Снимка: Румяна Тонева Майката на Златков - Ралица Асенова Снимка: Румяна Тонева Майката на Златков - Ралица Асенова Снимка: Румяна Тонева

Според данните, изнесени от Йорданов, именно Калушев е инициаторът на леталния край на шестимата - Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов, Александър Макулев и Николай Златков. Той е контролирал и умишлено разделил групата на две. Тримата по-възрастни мъже останали на хижата, където подпалили сградата, а след това екзекутор бил Пламен Статев.

В залата беше и Ралица Асенова - майка на Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера на връх Околчица. По данни на съдебния медик д-р Александров Калушев е застрелял Златков и Макулев в кемпера под Околчица, а след това се е самоубил. Майката на Златков - Ралица Асенова и майката на Калушев Стела Майсторова на заден фон Снимка: Румяна Тонева Майката на Златков - Ралица Асенова Снимка: Румяна Тонева Ралица Асенова, Стела Майсторова и пастрокът на Калушев на излизане Снимка: Румяна Тонева Ралица Асенова, Стела Майсторова и пастрокът на Калушев на излизане Снимка: Румяна Тонева Ралица Асенова, Стела Майсторова и пастрокът на Калушев на излизане Снимка: Румяна Тонева Ралица Асенова, Стела Майсторова и пастрокът на Калушев на излизане Снимка: Румяна Тонева Ралица Асенова, Стела Майсторова и пастрокът на Калушев на излизане Снимка: Румяна Тонева

Дългата пресконференция беше спирана на няколко пъти, тъй като близките прекъсваха говорителите, обвинявайки ги в лъжа. На няколко пъти криминалният психолог Росен Йорданов се ядоса, когато беше прекъснат и обвинен в лъжа. "Аз не съм лъжец, вие сте лъжец", отвърна той на едно от тези прекъсвания. Криминалният психолог Росен Йорданов се ядоса на няколко пъти по време на пресконференцията Снимка: Румяна Тонева

Основната версия за шестимата загинали остава непроменена - няма чужда намеса.