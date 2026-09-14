Всички ученици в Стара Загора ще пътуват безплатно в градския транспорт на 15 септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инициативата на кмета Живко Тодоров е подарък за първия учебен ден

Всички ученици в Стара Загора ще могат да пътуват безплатно в градския транспорт на 15 септември. Инициативата е на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров и е подарък за учениците по повод първия учебен ден и началото на новата 2026/2027 учебна година.

Инициативата дава възможност началото на учебната година да бъде по-удобно както за тях, така и за техните семейства, в деня, в който движението около училищата традиционно е по-натоварено.

Над 17 000 ученици ще започнат новата учебна година в училищата на територията на община Стара Загора. За 1403 първокласници 15 септември ще бъде особено вълнуващ - те за първи път ще прекрачат училищния праг като ученици.

Община Стара Загора призовава шофьорите да бъдат особено внимателни в районите около училищата и пешеходните пътеки. ра Загора.