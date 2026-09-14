24 деца пострадали при катастрофи от юни досега в Пазарджишко

От началото на юни тази година до днес на територията на област Пазарджик са регистрирани 19 ПТП с участие на деца, ненавършили 18 годишна възраст. При тези инциденти са ранени 24 деца, като от тях 13 са били в качеството си на пътници, 3 на пешеходци, а 8, като водачи на велосипеди или индивидуални електрически превозни средства. Това съобщи старши инспектор Христо Георгиев от сектор „Пътна полиция"- Пазарджик на брифинг днес.

От "Пътна полиция" апелират към родителите да осъществяват стриктен контрол над децата при управление на индивидуални електрически превозни средства и велосипеди. Припомняме, че е забранено на лица, които не са навършили 16-годишна възраст да управляват електрически тротинетки, а за родителите са предвидени солидни глоби.

Решаваща роля за безопасността на децата имат родителите, които да им припомнят основните правила за безопасно движение на децата , като пешеходци.

Още от края на миналия месец в Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" тече активна подготовка за нормално стартиране на новата учебна година.

Представители на полицията и пожарната са провели организационни срещи по покана на РУО-Пазарджик с директорите на училища и детски градини от целия регион. На онлайн срещата присъства и директорът на областната дирекция старши комисар Сълко Литов. Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" съвместно с екипи на полицията са извършили проверки на сградите на училищата.

Акцентът е върху обезпечеността с изправни уреди за пожарогасене, наличието на свободни подходи към изходите за евакуация, инструктаж на директори, преподаватели и помощен персонал за действия при пожар, аварии и бедствени ситуации.

С особено внимание полицейските и младши-полицейските инспектори от териториалната полиция се отнасят към мерките за осъществяване на стриктен пропускателен режим, изправността на средствата за видеонаблюдение, там където има изградени.

Целта е да се осъществява активна комуникация с директори и преподаватели по въпроси касаещи безопасността на децата вътре и около училище.

През цялата година са предвидени регулярни проверки на питейните и увеселителни заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни без придружител, както и за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия и алкохол на децата.

В обхвата на полицейските проверки са районите на училищните дворове и местата около тях за наличието на лица, притежаващи или извършващи търговия с наркотици.

Служители на сектор „Пътна полиция" и районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември съвместно с представители на общините вече са извършили огледи на сигнализацията с пътни знаци, вертикалната и хоризонталната маркировка, уличното осветление, предпазните огради и пешеходни ограждения.

Там, където се констатират нередности или пропуски, незабавно се предприемат мерки за тяхното отстраняване с конкретно поставени срокове за това.

От 15 септември до края на учебната година всяка сутрин униформени служители от териториална и пътна полиция ще имат видимо присъствие до входовете на училищата, с особено внимание към районите с натоварено пътно движение.

Стартира и традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя !", а дните от 15 до 21 септември са обявени за Седмица на детската пътна безопасност.