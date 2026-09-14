Министър-председателят Румен Радев ще участва в церемонията по откриване на учебната 2026/2027 година в ОУ "Христо Ботев" в село Раковица, община Макреш, област Видин, съобщиха от правителствената пресслужба. Събитието ще се състои във вторник, 15 септември, от 11:30 часа в двора на училището на ул. "Четвърта" № 12.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23557896 www.24chasa.bg
Премиерът Румен Радев ще участва в откриването на новата учебна с. Раковица в област Видин
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