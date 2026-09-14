Просветният министър към студентите в 3 университета: Влагайте сърцето си в професията

Влагайте сърцето си в професията и успехът Ви ще е гарантиран. Такова послание отправи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев към студентите в Медицинския университет – София и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Той откри днес академичната година в двете висши училища, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

1686 първокурсници прекрачиха за пръв път прага на МУ-София. „Медицинското образование в България показа впечатляващо развитие през годините. Този постоянен стремеж да бъдеш част от развитието на науката дава гаранция, че вие ще получите една прекрасна подготовка. Няма да ви е лесно, но лесните неща не ни правят по-силни", обърна се министърът към бъдещите медици. Той ги увери, че преподавателите им ще дадат всичко от себе си, за да ги превърнат в чудесни специалисти и хора със сърце, на които не са чужди болките и страданията на хората.

Президентът Илияна Йотова също поздрави младите хора, избрали медицината. По думите ѝ с влизането в най-стария медицински университет те са избрали не само професия, а и мисия и призвание. На церемонията присъства и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По-късно проф. Георги Вълчев откри новата академична година и в Университета по архитектура, строителство и геодезия. „Влизате в едно от най-престижните висши училища в страната, което е свързано с изграждането на днешна и утрешна България. Покажете, че вие сте едно младо поколение, които иска да гради бъдеще. Това ще е вашата основна мисия", обърна се министърът към студентите. Той отбеляза, че тяхната професионална работа ще остави следи, които ще надживеят житейския им път. „До ден днешен вървейки в центъра на София, си спомняме имената на архитекти и цяла плеяда хора, които създадоха съвременния облик на България. Помнете това, че ще преценяват за Вашите качества дълго време, след като и вас, и нас няма да ни има на този свят. Това ви вкарва в зоната на безсмъртието, но можете да влезете в нея единствено с постоянство, със смирение и с отдаденост", каза министърът.

На церемонията в УАСГ присъстваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на културата Евтим Милошев.

Днес новата академична година беше открита и в Националната спортна академия. На официалната церемония присъства заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева. Обучението в Националната спортна академия не е само път към високи спортни резултати – то изгражда воля, дисциплина, стремеж към успех и готовност за подкрепа. Именно хора с такива качества могат да бъдат пример за младите и да им помагат да преодоляват предизвикателствата, пред които се изправят, каза проф. Терзиева.

Тя поздрави и ръководството на Академията за усилията, които полага всяка година за подобряване на условията, в които студентите се обучават и развиват.

На откриването на академичната година присъства и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.