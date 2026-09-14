Монтана празнува Деня на независимостта с концерт на Деси Слава Община Монтана ще отбележи 22 септември с концерт-спектакъла „България в душата ми“ на Деси Слава и танцьори от фолклорен ансамбъл „Тракия“.

Тържественото честване на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България ще започне в 10:30 ч. на откритата сцена на площад „Жеравица“. При неблагоприятни метеорологични условия то ще се проведе в Драматичен театър „Драгомир Асенов“. Проектът на Деси Слава „България в душата ми“ се наложи като едно от най-въздействащите и мащабни фолклорни сценични събития у нас. То е вълнуващ разказ за вековната памет, традициите и духа на Родината ни.

В изпълнение на фолк звездата ще прозвучат народни песни от всички етнографски области. С кристалния си глас, харизматичното си сценично присъствие и неподправената си артистичност тя ще докосне сърцата на публиката. Макар и позната в поп и поп-фолк жанровете, певицата е закърмена с народната музика и от години развива мащабни проекти, посветени на българското фолклорно наследство. Нейният талант вдъхва нов живот на обичаните народни песни, като ги пресъздава по начин близък до съвременното светоусещане.

Визуална атрактивност на спектакъла „България в душата ми“ ще придадат виртуозни танцьори от Ансамбъл „Тракия“ – Пловдив. Професионализмът на тази знаменита формация е доказан, а техните хореографии се отличават с естетика, техническа прецизност, енергия и колоритни национални носии. Изборът на спектакъла „България в душата ми“ за честването на националния празник е свързан с неговия акцент върху българската културна памет и традиция. Именно фолклорът, съхраняван и предаван от поколение на поколение, е най-яркият носител на националната идентичност. Така празничният концерт в Монтана ще съчетае историческата памет с живото присъствие на българската музика и танц.

22 септември е една от знаковите дати в родната ни история. На този ден през 1908 г. във Велико Търново княз Фердинанд прочита Манифеста за обявяване на Независимостта на България. С този акт страната отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заявява пълния си суверенитет като самостоятелна държава.