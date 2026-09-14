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Офанзива в Хуманитарната гимназия в Пловдив - бригади боядисват, лъскат (Снимки и видео)

Радко Паунов

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Работници сноват из сградата и разнасят строителни материали. Снимка: Радко Паунов
  • Останахме без ръце и гърбове от работа, оплакаха се учителки
  • Някои се съмняват, че сградата ще е готова
  • Кметът е категоричен, че ще отвори за първия звънец

Скелета, работници, шум от ъглошлайфове, чукове и всевъзможни довършителни дейности - така изглежда Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив часове преди първия учебен ден. Нейният ремонт се превърна в исторически.

Учители са впрегнати да лъскат и подреждат. Чистачките не знаят на кой свят се намират. Работници се катерят по стълби и боядисват с блажна боя. Част от класните стаи още не са наредени, други са готови.

Част от персонала се съмнява, че за първия звънец учебното заведение ще е готово. "Останахме без ръце и гърбове. Всичко ни боли", оплака се учителка, която ще посрещне първокласници. В сградата съжителстват две учебни заведения - гимназията и ОУ "Княз Александър Първи" и общо учениците надхвърлят 2000. Последната година бяха разхвърляни по други учебни заведения из града. Родителите са непримирими и държат децата им да се завърнат в своето училище.

В централното фоаие на Хуманитарната гимназия все още има работници.
В централното фоаие на Хуманитарната гимназия все още има работници. Снимка: Радко Паунов

"На 15 септември ще посрещнем учениците", категоричен е директорът Емил Начев. Заедно с кмета на район "Централен" Георги Стаменов и с изпълнителя обикаляха в късния следобед класните стаи, за да бъде подписан акт 15.

Ремонтът на най-старото учебно заведение се превърна в епопея. Първоначално трябваше училището трябваше да е готово за миналия 15 септември, но тогава излязоха непредвидими проблеми с изгнил гредоред. Това удължи строителните дейности.

Кметът на общината Костадин Димитров е категоричен, че училището ще заработи утре, а учениците ще се завърнат в него.

Тържественото откриване ще се състои в двора на гимназията, който в късния следобед все още е осеян със строителни материали.

Според Начев има фини довършителни дейности, но те ще приключат днес. Една от чистачките увери, че ще се справят.

На помощ са изпратени бригади от "Чистота" и "Градини и паркове".

Най-старата гимназия е основно ремонтирана отвън и отвътре.
Най-старата гимназия е основно ремонтирана отвън и отвътре. Снимка: Радко Паунов
На 14-и следобед все още се боядисва с блажна боя.
На 14-и следобед все още се боядисва с блажна боя. Снимка: Радко Паунов
Работник доизпипва последни детайли.
Работник доизпипва последни детайли. Снимка: Радко Паунов
В класните стаи вече са наредени чиновете.
В класните стаи вече са наредени чиновете. Снимка: Радко Паунов
В някои класни стаи все още е бъркотия.
В някои класни стаи все още е бъркотия. Снимка: Радко Паунов
Това е един от малкото кабинети за 2-и клас, който е почти готов.
Това е един от малкото кабинети за 2-и клас, който е почти готов. Снимка: Радко Паунов
Един от кабинетите вече е подреден.
Един от кабинетите вече е подреден. Снимка: Радко Паунов
По коридорите се виждат скелета и строителни материали.
По коридорите се виждат скелета и строителни материали. Снимка: Радко Паунов
Каквото и да става, утре ще сме готови за първия звънец, уверява хигиенистка.
Каквото и да става, утре ще сме готови за първия звънец, уверява хигиенистка. Снимка: Радко Паунов
По коридорите има остатъци от строителни материали.
По коридорите има остатъци от строителни материали. Снимка: Радко Паунов

Работници сноват из сградата и разнасят строителни материали.
В централното фоаие на Хуманитарната гимназия все още има работници.
Най-старата гимназия е основно ремонтирана отвън и отвътре.
На 14-и следобед все още се боядисва с блажна боя.
Работник доизпипва последни детайли.
В класните стаи вече са наредени чиновете.
В някои класни стаи все още е бъркотия.
Това е един от малкото кабинети за 2-и клас, който е почти готов.
Един от кабинетите вече е подреден.
По коридорите се виждат скелета и строителни материали.
Каквото и да става, утре ще сме готови за първия звънец, уверява хигиенистка.
По коридорите има остатъци от строителни материали.

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