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За ден 25 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, други 4 водачи са отказали тестване. Трима са шофирали след употреба на наркотични вещества или техни аналози, четирима са отказалите тестване, съобщиха от полицията. 

14 238 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 044 водачи и пътници. Съставени са 4246 фиша и 321 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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