Създават Единния транспортен оператор още през първото тримесечие на 2027 г.

Създаването на Единния транспортен оператор – бъдещата структура, която ще обединява всички контролни функции на пътя, е предвидено да стане още през първото тримесечие на 2027 г. Това личи от план за действие по реформата на пътния контрол, който транспортното министерство публикува днес на сайта си.

Създаването на новата структура произтича от решението на кабинета, взето на 9 септември, което бе презентирано още същия ден от министрите на вътрешните работи и на транспорта.

Структурата е предвидена в бюджета за 2027 г. и сред нейните първи задачи са да прави мониторинг на трафика по пътищата и да изгражда рискови профили. Тя ще концентрира и редица контролни функции, които сега са разпръснати между различни ведомства – инспекторите на толуправлението, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", която контролира превозните средства за обществен превоз и товарните, както и редица други функции.

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