ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Монтана празнува Деня на независимостта с концерт ...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23558274 www.24chasa.bg

Създават Единния транспортен оператор още през първото тримесечие на 2027 г.

1492
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тол система СНИМКА: “24 ЧАСА”

Създаването на Единния транспортен оператор – бъдещата структура, която ще обединява всички контролни функции на пътя, е предвидено да стане още през първото тримесечие на 2027 г. Това личи от план за действие по реформата на пътния контрол, който транспортното министерство публикува днес на сайта си.

Създаването на новата структура произтича от решението на кабинета, взето на 9 септември, което бе презентирано още същия ден от министрите на вътрешните работи и на транспорта.

Структурата е предвидена в бюджета за 2027 г. и сред нейните първи задачи са да прави мониторинг на трафика по пътищата и да изгражда рискови профили. Тя ще концентрира и редица контролни функции, които сега са разпръснати между различни ведомства – инспекторите на толуправлението, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", която контролира превозните средства за обществен превоз и товарните, както и редица други функции.

Виж повече в документа тук.

Тол система СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет