„Мисия: Тичай за кеф“ превърна вечерта пред НДК в доказателство, че за движението не трябват перфектни условия

Почти четири часа преди старта на нощното бягане най-нетърпеливите участници вече чакаха пред регистрацията на „Нестле за Живей Активно!“ пред НДК. Първите стартови номера бяха раздадени още около 16:20 ч., а малко след това небето над София реши да добави собствено предизвикателство към „Мисия: Тичай за кеф“ - проливен дъжд.

Той обаче се оказа по-скоро част от програмата, отколкото причина тя да спре. Под чадъри, качулки и направо под дъжда хората продължиха да се регистрират, да се разхождат из фестивалното селище и да се подготвят за вечерния старт, докато топлото кафе и нудлите се превърнаха в едни от най-търсените спирки пред НДК.

Първи доказаха, че лошо време за движение всъщност няма, четириногите участници. Малко преди 19:00 часа, под силния дъжд, беше даден стартът на Purina бягането с кауза. Сред готовите на старт имаше както нови участници, така и добре познати муцуни от предишни издания на „Нестле за Живей Активно!“. Начело на групата застана Асен Аролски, а след него малки и големи породи преминаха близо 2-километровия маршрут за около 15 минути.

Битката за първото място се оказа позната. Хъскито Оби Уан, победител и от миналогодишното издание, защити титлата си, а втори финишира пуделът Рой - също сред отличените през 2025 г. Трети се нареди Руфъс, черно американско були. Така тримата не само си спечелиха място сред най-бързите лапи на вечерта, но заедно с всички останали участници добавиха и към каузата на Purina в подкрепа на животни в приюти.

След финала на четириногите участници дойде ред на шампионите по баланс. На сцената гимнастичките от БФХГ направиха кратка демонстрация с уреди, а после предизвикаха и публиката сама да провери колко лесно изглеждат упражненията само когато ги гледаш отстрани. Поканата беше приета без много колебание от Йордан Йовчев и водещият Део, които се качиха на сцената и показаха завидни умения с лента.

Дъждът не впечатли особено и най-малките. Децата излязоха на сцената за загрявка с олимпийската шампионка Тереза Маринова, която след това ги поведе към старта на тяхното собствено тичане. Там „Тичай за кеф“ получи вероятно най-буквалната си демонстрация за вечерта - без класиране и без напрежение. Децата тичаха заедно в група, смееха се, скачаха в локвите и очевидно се наслаждаваха на рядката възможност да го правят, без мама и тате да им кажат да заобикалят водата.

Само половин час преди големия старт пред сцената вече трудно можеше да се различи кое е загрявка и кое - парти. Професионалните Zumba инструктори на Nescafe 3in1 излязоха заедно с Йордан Йовчев и Симона Дянкова, а планираният Zumba Battle много бързо увлече и публиката. Под проливния дъжд сцената и пространството пред нея се превърнаха в импровизиран дансинг, на който практически не остана човек, който само да гледа.

Точно в 20:00 ч. стотици участници вече бяха на стартовата линия за кулминацията на вечерта - нощното тичане на „Мисия: Тичай за кеф“. След обратното броене тълпата потегли през вечерна София, водена от светещ мобилен DJ пулт и DJ COZTOF, който се движеше начело и превърна трасето в своеобразно парти в движение.

И ако идеята беше всеки да избере толкова движение, колкото му носи удоволствие, участниците очевидно имаха още сили. Повече от половината не спряха след първата обиколка и продължиха за втора, превръщайки краткото нощно тичане в по-дълго изпитание за издръжливост.

„Целта ни с „Мисия: Тичай за кеф“ беше да покажем, че физическата активност няма нужда от перфектния момент, перфектната форма или перфектното време. Достатъчно е просто да излезеш, да се движиш и да го правиш с удоволствие. А тази вечер се оказа, че за това трябват само музика, добра компания, чифт мокри маратонки и разрешение да минеш право през локвата“, коментира Нели Ангелова, директор Маркетинг за Нестле България, Румъния, Адриатика, Молдова и Украйна.

През цялото време фестивалното селище пред НДК остана оживено, а след завръщането на бегачите стартовите номера смениха предназначението си - от билет за тичането се превърнаха в билет за томболата с награди от любимите марки на Нестле.

Вечерта завърши така, както беше започнала - с музика и движение. Финалното Zumba парти събра отново участници, приятели и гости пред сцената и сложи точка на няколко часа, в които мокрите дрехи и маратонки се оказаха далеч по-маловажни от доброто настроение.