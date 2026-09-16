19 инфраструктурни проекта свързват кварталите на София

Приоритет е и обновяването на трамвайните трасета

Столичната община ускорява подготовката и реализацията на 19 ключови инфраструктурни проекта, насочени към по-добра свързаност между кварталите, развитие на градския транспорт, обновяване на амортизираната инфраструктура и създаване на достъпна градска среда.

“Работата ни е фокусирана върху това да превърнем проектната готовност в реално строителство и резултати за София. През последните месеци значително увеличихме броя на подготвените проекти. Това ни позволява да планираме не отделни ремонти, а последователна програма за модернизация на основната транспортна инфраструктура на града”, обяснява зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Изпълнението на проектите за част от 19-те инфраструктурни обекта ще се финансира със заем. Това са инвестиции, които ще служат на София десетилетия, и е справедливо тяхното финансиране да бъде разпределено във времето, казва Лютов.

След изграждането на надлеза при “Бакърена фабрика”, разширението на ул. “Опълченска” и завършването на последния участък от бул. “Т. Каблешков” общината започна строителството на още един ключов булевард – “Копенхаген”. Заедно с “Т. Каблешков” те са част от трасето на третия градски ринг и имат важно значение за южните и източните райони на София. В североизточната част се предвижда изграждането на бул. “Източна тангента”. Процедурата за избор на изпълнител за първия етап вече е на финала. Тангентата е ключов инфраструктурен проект - включеният изцяло нов път ще поеме транзитния трафик и ще облекчи движението.

Важен проект за връзките със северните територии е

разширението на

бул. “Ломско шосе”

до Околовръстния път с 1,5 км. Ключов е и пробивът на бул. “Илиянци” с дължина 1,8 км – от ул. “Биримирски извор” до Северната тангента.

Общината вече стартира процедура за избор на изпълнител за реконструкцията и разширението на ул. “Хенрик Ибсен” с дължина 1,5 км, която е от съществено значение за облекчаване на трафика в южните райони и връзката с третия градски ринг. Трасето от бул. “Черни връх” до ул. “Козяк” ще бъде разширено в северна посока. Предвижда се изграждането на нови пътни платна, разделителна ивица, тротоари и осветление.

Приоритет е и обновяването на трамвайните трасета - обновени са над 4 км линии по булевардите “Рожен”, “Ал. Стамболийски” и част от “Янко Сакъзов”. В момента тече реконструкция на 1,2 км трамваен релсов път по бул. “Кн. Мария Луиза” – от ул. “Опълченска” до ул. “Козлодуй”. По бул. “Копенхаген” се изграждат ново обособено трамвайно трасе с дължина 1,6 км и обръщателно колело. Работи се по новото решение за трамвайното трасе по бул. “Скобелев”. Подготвя се и реконструкцията на 2 от най-старите трамвайни линии – по бул. “Христо Ботев” и бул. “Джеймс Баучер”, както и на ул. 104 в “Обеля”.

Сред проектите, за които общината ще търси финансиране, са цялостните ремонти на булевардите “Рожен”, “Св. Кл. Охридски”, “Гео Милев” и ул. “Челопешко шосе”. Предстои да се обяви процедура за избор на изпълнител за реконструкцията на бул. “П. Славейков”, подготвят се и за обновяването на 5 изключително натоварени кръстовища в столицата.