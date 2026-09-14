4 г. затвор за рецидивист, ограбил три жени с думите: Ще те изнасиля, ще убия детето ти

Окръжен съд Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 години на подсъдим за грабеж с употреба на сила и заплашване. 45-годишният Б. Н., който вече е осъждан, и се намира в затвора в Бобов дол е признат за виновен, че за периода от 27 до 28 май тази година, в гр.Кюстендил, е отнел общо 17 евро три жени - всички от гр. Кюстендил. Той е употребил сила и заплашван. Ритал ги и им казвал : „Искаш ли да убия детето ти". Държал я за ръката и й казал, че ако не му ги даде, ще я изнасили; „Ще те изнасиля, ако не ми дадеш 10 евро или колкото имаш", и престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият признава всички факти и обстоятелства от обвинителния акт, изготвен от Окръжна прокуратура – Кюстендил. При постановяване на присъдата, съдът е намалил с 1/3 първоначално наложеното наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 години, като му налага за изтърпяване „лишаване от свобода" за срок 4 години, при първоначален режим-„строг".

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред САС.