Мъж блъскал шатри, псувал посетители и съблякъл бельото си на "Алея на книгата" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на изложение за книги пред НДК.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 септември тази година обвиняемият Д.Х. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжно изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление.

По случая се води досъдебно производство.

С постановление на дежурен прокурор Д.Х. е бил задържан за срок до 72 часа. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Днес, 14.09.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража".