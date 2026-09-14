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Мъж блъскал шатри, псувал посетители и съблякъл бельото си на "Алея на книгата" в София

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Софийска районна прокуратура обвини 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на изложение за книги пред НДК.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 септември тази година обвиняемият Д.Х. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжно изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление.

По случая се води досъдебно производство.

С постановление на дежурен прокурор Д.Х. е бил задържан за срок до 72 часа. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура. 

Днес, 14.09.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража".

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