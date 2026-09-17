Николай Найденов: Приемствеността в управлението на “Метрополитен” – в полза на обществото

Догодина завършваме метростанция “Панчо Владигеров”, започва строителство на още 2 - в “Люлин”, казва изпълнителен директор на "Метрополитен"

Днес, на празника на София, изказвам огромна благодарност на всички служители на “Метрополитен” за техния труд – денонощен и самоотвержен, който е малко известен на обществеността. От 2024 г. досега имахме чудесната възможност да докажем, че приемствеността в управлението на дружеството функционира успешно дори в трудни условия и е в полза на обществото.

“Метрополитен” ЕАД има екип от инженери, които са реалните строители и работещи за безопасността на подземната железница. Ръководени от инж. Кирил Зайков и д-р инж. Николай Николов, екипите работиха за успешното преодоляване на сложните инженерни и организационни предизвикателства, свързани със строителството на новите 3 метростанции. Благодарение на екипната работа в “Метрополитен” новият участък беше реализиран в съответствие с високите изисквания за качество, безопасност и надеждност.

Ключово събитие за 2026 г. беше пускането през август на трите нови метростанции под бул. “Ген. Владимир Вазов”. След 4 години строителство в изключително трудни условия завършихме 3-километровата отсечка в район “Подуяне”. Така

метромрежата на

София достигна

55 км, станциите

станаха 50,

а още 45 000 столичани са максимално улеснени в своето придвижване из града.

Работата по разширяването на метрото продължава с пълна сила. По второто разширение на Линия 3 - от бул. “Цариградско шосе” през район “Слатина” и ул. “Гео Милев” до Военна академия, тунелопробивната машина навлезе в последната станция “Ситняково” и вече имаме 75% изпълнение на тунелната част и над 50% на целия участък.

Продължава и работата по интермодалния терминал в “Обеля” и модернизацията на депото при метростанция “Сливница”. Изпълнението на проекта до момента е 61%, очакваме новата метростанция “Панчо Владигеров” да бъде готова най-рано през пролетта на 2027 г.

Следващата важна крачка е разширението на Линия 1 в “Люлин”. Предстои да започне изграждането на около 2 км трасе и 2 нови метростанции по бул. “Царица Йоанна” до Околовръстния път. Очакваме строителството да стартира най-късно през пролетта на 2027 г. Този проект ще даде възможност на хората, които идват от Перник, Благоевград и други направления, да оставят автомобилите си на буферен паркинг и да продължат към града с метро.

В перспектива гледаме и към “Студентски град”. Подготвяме

проект за около

5 км трасе, с

5 метростанции

- дъга от “Витоша” до района на УНСС. Очакваме идейният проект за това трасе да бъде готов в началото на 2027 г.

Направихме и важна крачка към обновяването на метровлаковете. През 2024 г. имахме 80% подвижен състав от един производител, а в началото на 2027 г. съотношението ще бъде приблизително 50% стари влакове и 50% - нови, произведени съгласно най-добрите технологии. Стартирахме и процедура за още 16 нови влака.

Пред “Метрополитен” обаче стои и друго голямо предизвикателство - поддръжката и обновяването на вече изградената инфраструктура. Първите съоръжения са на повече от 30 г. Освен подвижния състав в метрото има електросистеми, диспечерски, видео, транспортно-комуникационни, електромеханични и релейни системи, които също трябва да бъдат модернизирани.

Затова бъдещето на метрото не е само в изграждането на нови линии, а е и в осигуряването на постоянно финансиране за поддръжка, модернизация и безопасност.

“Метрополитен” е пример за добре реализиран стратегически обект и трябва да остане като такъв институционален обединител в държавата. Важно е тази практика с осигуряването на финансирането да продължи и да бъде част от дългосрочно национално планиране, която да не се променя с всяко следващо управление.

Обръщам се с молба към всички софиянци и гости на столицата - метрото е ваше. То е построено с много усилия и трябва да бъде пазено. Нека не допускаме вандалски прояви, с които да се руши, за да ни служи вярно още десетки години.